Жительницу Алтайского края осудят за утонувшего племянника

Дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники рубцовского отдела Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела 37-летней местной жительницы, рассказывают в пресс-службе СУ СК по региону.

- По данным следствия, днем 19 июля 2021 года в одном из сел Рубцовского района обвиняемая привела купаться на реку Алей своего сына и племянника. Оставив мальчиков в водоеме без присмотра, обвиняемая отвлеклась на разговор по телефону, достоверно зная, что несовершеннолетний племянник не умеет плавать и не имеет при себе плавательных средств защиты, - говорится в сообщении.

Во время купания дети решили поплыть на другой берег. В какой-то момент племянник обвиняемой скрылся под водой и утонул.

В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Дело направлено в суд.