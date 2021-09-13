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Происшествия13 сентября 2021 13:33

Алтайский Следственный комитет получил дело об аварии, в которой погибла девочка

Еще два ребенка получили травмы
Анна Кабанова
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Восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу

Восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники следственных органов Алтайского края приняли к производству уголовное дело об аварии, в которой погиб ребенок, пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

- 22 августа 2021 года в селе Вылково водитель «Тойоты» не справился с управлением и допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех девочек 8-ми и 11-ти лет, - говорится в сообщении.

Восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Экспертиза показала, что водитель автомобиля был в состоянии наркотического опьянения.

Суд избрал для него наказание в виде заключения под стражу. Сотрудники следствия ведут сбор и закрепление доказательств по делу.