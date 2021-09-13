Алтайский Следственный комитет получил дело об аварии, в которой погибла девочка

Восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сотрудники следственных органов Алтайского края приняли к производству уголовное дело об аварии, в которой погиб ребенок, пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.
- 22 августа 2021 года в селе Вылково водитель «Тойоты» не справился с управлением и допустил наезд на двигающихся по обочине дороги на велосипедах трех девочек 8-ми и 11-ти лет, - говорится в сообщении.
Восьмилетняя девочка скончалась по дороге в больницу. Остальные получили травмы разной степени тяжести. Экспертиза показала, что водитель автомобиля был в состоянии наркотического опьянения.
Суд избрал для него наказание в виде заключения под стражу. Сотрудники следствия ведут сбор и закрепление доказательств по делу.