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Здоровье13 сентября 2021 10:23

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 сентября 2021 года составило 73 547

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 сентября 2021 года
Анна Кабанова
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Амбулаторно лечатся 12 бессимптомных вирусоносителей и 265 пациентов с вирусной пневмонией

Амбулаторно лечатся 12 бессимптомных вирусоносителей и 265 пациентов с вирусной пневмонией

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 236 новых случаев и составило 73 314 человек, пишет пресс-служба регионального оперштаба.

- По состоянию на 13 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 650 человек, - говорится в сообщении.

Кроме этого, 349 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в больницах, - говорится в сообщении.

Амбулаторно лечатся 12 бессимптомных вирусоносителей и 265 пациентов с вирусной пневмонией.

Выздоровели к сегодняшнему дню 56 528 человек (+ 272). Скончались 5021 человек (+ 22)