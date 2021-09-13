Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 9:41

В Алтайском крае перекроют дорогу и ограничат парковку у избирательных участков в дни выборов

Меры примут в целях безопасности
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники региональной Госавтоинспекции просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и выбирать альтернативный маршрут

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и выбирать альтернативный маршрут

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 сентября в Барнауле на время выборов введут ограничения движения, пишет пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

- На территориях, прилегающих к избирательным участкам, будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе тяжеловесных, крупногабаритных, осуществляющих перевозки опасных грузов, а также введен запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним, - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что эти меры нужны для усиления мер антитеррористической защищенности мест проведения голосования.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и выбирать альтернативный маршрут.