В Алтайском крае перекроют дорогу и ограничат парковку у избирательных участков в дни выборов

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и выбирать альтернативный маршрут Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 19 сентября в Барнауле на время выборов введут ограничения движения, пишет пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

- На территориях, прилегающих к избирательным участкам, будет временно ограничено движение транспортных средств, в том числе тяжеловесных, крупногабаритных, осуществляющих перевозки опасных грузов, а также введен запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним, - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что эти меры нужны для усиления мер антитеррористической защищенности мест проведения голосования.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просит автомобилистов отнестись к ситуации с пониманием и выбирать альтернативный маршрут.