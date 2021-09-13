Зарплаты алтайских педагогов начали расти с сентября и продолжат в октябре

С 1 октября 2021 года в Алтайском крае предусмотрена индексация заработной платы педагогических работников на 4,3%
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 1 сентября в школах и краевых организациях, подведомственных министерству образования и науки Алтайского края, зарплаты выросли на 11,7%, пишет пресс-служба министерства.
- С 1 октября 2021 года в Алтайском крае предусмотрена индексация заработной платы педагогических работников на 4,3%, - говорится в сообщении.
Так, по прогнозам за 2021 год средняя заработная плата педагогов составит:
- в дошкольном образовании – 28931 рублей;
- в общем образовании – 32705 рублей;
- в дополнительном образовании – 33200 рублей;
- в профессиональном образовании – 33718 рублей (с учетом выплаты за классное руководство/кураторство с 1 сентября 2021 за счет федеральных средств);
- в центрах помощи детям – 28722 рубля.