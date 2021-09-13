Алтайские фермеры рассказали о том, как обманывают покупателей картошки

И то, что якобы выращено на частных огородах в одном районе, может быть куплено оптом в другом Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный агроном алтайского хозяйства «Сатурн-2» Андрей Платонов рассказал, что на разных рынках один и тот же сорт картошки могут продавать под разными названиями за разные деньги, пишет «Вести Алтай».

- У сортов характеристики разные. Основные сорта – «тулеевский», он более вытянутый, котлетой. Есть сорта «гала», это круглые сорта. Но что у «тулеевской», что у «галы», у них почти одинаковые вкусы. Поэтому можно под одним сортом продать пять сортов. Сорт будет «гала», а можно продать её как «адретта», как «тулеевский», как «вега», говорится в публикации.

За урожаем к Платонову, по его словам приезжают даже из Кахахстана, чтобы закупиться оптом. Также специалист отметил, что видит, как на крупных рынках Барнаула его картошку продают в разы дороже.

И то, что якобы выращено на частных огородах в одном районе, может быть куплено оптом в другом.