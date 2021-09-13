Барнаульскую поликлинику №14 достроят в 2022 году

Финансирование составит около 8,5 млрд рублей из федерального бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

Новое здание барнаульской поликлиники №14 достроят в 2022 году. Об этом стало известно во время рабочей поездки министра здравоохранения в Барнаул, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

- Кроме того, мы планируем строить еще две поликлиники в Барнауле. Город растет, и в тех районах, где сконцентрировано большое количество жителей, нужно строить современные поликлиники. Помимо этого, мы предусматриваем в бюджете края на следующий год 300 миллионов рублей на ремонт действующих взрослых поликлиник, - говорится в сообщении.

Согласно программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники купят и установят 87 единиц современного оборудования.

В первую очередь установят 47 рентген-аппаратов. Финансирование составит около 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.