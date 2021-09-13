Два района Барнаула останутся без горячей воды 13 и 14 сентября

Сотрудники СГК приносят извинения за неудобства Фото: Олег УКЛАДОВ

С 9 часов 13 сентября до 9 часов 14 сентября в Барнауле горячей воды не будет в 16 многоквартирных домах и одном детском саду на Павловском тракте и улице Малахова, пишет пресс-служба Сибирской генерирующей компании. Это необходимо для проведения работ в тепловой камере.

- Также с 9.00 13 сентября до 17.00 14 сентября без воды останется 38 многоквартирных домов, три детских сада, школа и больница в Ленинском районе, - говорится в сообщении.

Горячую воду отключают по причине демонтажа временного оборудования. Сотрудники СГК приносят извинения за неудобства.