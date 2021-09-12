В Рубцовске машина чуть не сорвалась с высоты третьего уровня гаражного комплекса

ДТП в гаражном комплексе Рубцовска (фото: скриншот видео со страницы vk.com/incident_rubtsovsk)

В Рубцовске произошло странное ДТП в результате которого легковушка едва не вылетела с третьего уровня гаражного комплекса. Об этом рассказал участник сообщества «Инцидент Рубцовск».

По его словам, авария произошла в ГСК-31, куда он пришел за своей машиной. Мужчина считает, что кто-то устроил гонки по комплексу, но не справился с управлением.

- Из металлического ограждения третьего этажа торчал автомобиль. Чей авто и кто виновник данного происшествия на момент публикации выяснить не удалось. Подробности ДТП уточняются, - говорится в посте, опубликованном в сообществе.

На кадрах с места происшествия видно, как из ограждения торчит перед легковушки, он прошел сквозь него до лобового стекла. Номеров на машине нет.