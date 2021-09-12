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Общество12 сентября 2021 14:53

В Рубцовске появился новый арт-объект

Местные жители уже оценили его.
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Паровоз установили на привокзальной площади

Паровоз установили на привокзальной площади

Фото: Олег УКЛАДОВ

На привокзальной площади Рубцовска появился новый арт-объект, сообщает rubtsovsk.info.

- Рядом с памятником первому пассажиру недавно установили новый арт-объект. Деревянный паровоз появился на привокзальной территории благодаря двум инициативным работникам железнодорожного вокзала, - пишет издание.

Мастерами на все руки оказались столяр и маляр Василий Лютов и Сергей Рифель. Они сами подумали паровозик и сами же его сделали. Стоит отметить, что горожане уже оценили новый арт-объект, да и он хорошо вписался на площади.