В Рубцовске появился новый арт-объект

Паровоз установили на привокзальной площади Фото: Олег УКЛАДОВ

На привокзальной площади Рубцовска появился новый арт-объект, сообщает rubtsovsk.info.

- Рядом с памятником первому пассажиру недавно установили новый арт-объект. Деревянный паровоз появился на привокзальной территории благодаря двум инициативным работникам железнодорожного вокзала, - пишет издание.

Мастерами на все руки оказались столяр и маляр Василий Лютов и Сергей Рифель. Они сами подумали паровозик и сами же его сделали. Стоит отметить, что горожане уже оценили новый арт-объект, да и он хорошо вписался на площади.