13 сентября в Барнауле отключат горячую воду

Воду отключат в 9.00 Фото: Анна СЕМИНА

В понедельник, 13 сентября, в Барнауле будет отключена горячая вода, об этом пресс-служба СГК сообщает в своем Телеграм-канале.

- Вода будет отключена у части потребителей Ленинского и Индустриального районов, - говорится в сообщении.

Так с 9 утра понедельника, 13 сентября, до 9 утра 14 сентября подача ресурса будет ограничена для многоэтажек на Павловском тракте, а также на улице Малахова. В зону отключения попадет один детский сад.

- Это нужно для проведения работ в тепловой камере, - уточняют в компании.

Кроме того, с 9 утра 13 сентября до 17.00 14 сентября горячей воды не будет в 38 многоэтажек, трех детских садах, школе и больнице в Ленинском районе. Здесь будут проводить работы по демонтажу временного оборудования.

Адреса можно уточнить на карте.