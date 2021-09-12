Рост числа больных ОРВИ отмечают на Алтае

Превышение числа больных отмечается среди взрослого населения Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на последнюю отчетную неделю, в Алтайском крае отмечается рост числа больных ОРВИ, сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- За 35 неделю 2021 года (с 30 августа по 5 сентября) зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет, - уточняют в ведомстве.

На территории нашего региона отмечается циркуляция риновирусов и парагриппа, но при этом случаев заболевания гриппом нет.

А в это время продолжается вакцинация населения от гриппа. Возможностью бесплатно привиться уже воспользовались почти 27 тысяч человек. Всего же за счет федерального бюджета планируют провести иммунизацию 1,399 млн жителей региона.