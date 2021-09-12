Барнаулец прописал у себя дома 26 иностранцев

Подозреваемый в фиктивной прописке задержан Фото: Анна СЕМИНА

54-летнего жителя Барнаула подозревают в фиктивной прописки у себя дома 26 иностранцев. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Накануне участковым уполномоченным отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу был задержан житель краевой столицы 1967 года рождения, - говорится в релизе.

Поступила информация о том, что мужчина может быть замешан в фиктивной прописке граждан другого государства. Факт подтвердился. Было установлено 26 лиц прибывших их ближнего зарубежья и поставленных на учет по одному и тому же адресу.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.