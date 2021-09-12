Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 сентября 2021 года составило 73 314

За сутки число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 236 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 12 сентября 2021 года за сутки увеличилось на 236 новых случаев и составило 73 314 человек, сообщает региональный оперштаб.

- По состоянию на 12 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 628 человек. Кроме этого, 332 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении там же, - сообщает источник информации.

Амбулаторно лечатся 12 бессимптомных вирусоносителей и 288 пациентов с вирусной пневмонией.

Выздоровели к сегодняшнему дню 56 256 человек (+115), а скончались 4999 (+25).