В Барнауле на пешеходном переходе автобус сбил бабушку

ДТП на улице Георгиева в Барнауле (фото: Скриншот видео со страницы https://vk.com/incident22)

В воскресенье утром, 12 сентября, в Барнауле водитель автобуса сбил бабушку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

- На улице Георгиева произошло ДТП. Автобус сбил пешехода-бабушку на пешеходном переходе. Пешеход живой, - говорится в коротком сообщении.

Напомним, накануне, 11 сентября, в Бийске произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта: в 9.40 на перекрестке Пугачева-Ленинградская 60-летняя женщина на рулем легковушки, двигаясь по второстепенной дороге, не уступила проезд пассажирской «Газели». В результате столкновения маршрутка перевернулась.

- В результате ДТП оба водителя транспортных средств получили телесные повреждения, были доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. – добавляют в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, два пассажира, которые находились в «Газели», не пострадали.