В Бийске школьник распылил перцовый баллончик прямо в классе

Школьник принес баллончик с собой Фото: Анна СЕМИНА

Ученик бийской школы распылил перцовый баллончик в классе. ЧП произошло в пятницу, 10 сентября. Сообщение об этом появилось в сообществе «Инцидент Бийск».

- Здравствуйте! Хотелось бы придать огласке вопиющий случай, который произошёл сегодня, 10.09.21 в 41 школе г. Бийска. На перемене, кто-то из детей, распылил в классе перцовый баллончик. Многим ребятишкам стало плохо, одну девочку даже увезли в больницу на скорой, - пишет мама школьника.

Женщину возмутил тот факт, что о произошедшем родителей учеников не поставили в известность, а детей сразу не вывели из класса на улицу. По ее словам, некоторым ребятам было плохо, их тошнило, глаза слезились, болела голова.

- Почему мой ребёнок, уходя в школу абсолютно здоровым, возвращается с диким кашлем, слезящимися глазами и весь трясущийся, - добавляет она.

Впрочем, автору поста другие участники сообщества посоветовали обратиться в администрацию учебного заведения, а не задаваться этими вопросами в социальных сетях.