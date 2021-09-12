Алтайская прокуратура не стала добиваться ужесточения наказания для Штань и Долговой

Стелла Штань в суде признала свою вину и возместила ущерб Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура согласилась с вынесенными решениями суда бывшим алтайским чиновницам Стелле Штань и Ирине Долговой, которым назначили условное наказание, вместо реального срока. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

- На сегодняшний день обвинительные приговоры в отношении бывших высокопоставленных чиновниц правительства Алтайского края Стеллы Штань и Ирины Долговой вступили в законную силу. Гособвинение не стало оспаривать их условные сроки заключения, осужденные также согласились с вердиктами, - пишет издание.

Напомним, Ирине Долговой назначили три года условно. Ее обвинили в превышении должностных полномочий. По словам представителей прокуратуры, гособвинитель изначально настаивал на 4 годах 6 месяцах реального заключения. Вместе с тем, обвиняемая пошли на сделку со следствием, выполнила все условия, возместила ущерб. В результате надзорный орган решил, что она вполне может встать на путь исправления без изоляции от общества.

В ситуации со Штань, которую обвинили в незаконном получении государственной субсидии на 14 млн рублей, также гособвинитель запрашивал тюремное заключение. Однако Стелла признала свою вину, добровольно возместила ущерб. Суд назначил ей три года условно, с испытательным сроком также в три года. При этом, ей, в отличии от Долговой, не запретили занимать определенные должности.

Оба вердикта уже вступили в законную силу.