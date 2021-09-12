На 13 сентября в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Дожди также будут продолжать идти Фото: Анна СЕМИНА

Синоптики объявили на 13 сентября штормовое предупреждение в связи с заморозками, говорится в объявлении на сайте ЦГМС.

- В Алтайском крае 13 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0, - 2 градуса, - говорится в объявлении.

Судя по прогнозу, Барнаул это не коснется. В столице региона ночью воздух похолодает максимум до минус 3 градусов. Что касается дневной погоды, то, как минимум, на ближайшие три дня выше +15 ожидать не стоит. А вот затем потеплеет до 21 градуса.