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Общество12 сентября 2021 5:54

На 13 сентября в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Оно коснется не всех районов
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Дожди также будут продолжать идти

Дожди также будут продолжать идти

Фото: Анна СЕМИНА

Синоптики объявили на 13 сентября штормовое предупреждение в связи с заморозками, говорится в объявлении на сайте ЦГМС.

- В Алтайском крае 13 сентября местами в предгорных районах ожидаются заморозки 0, - 2 градуса, - говорится в объявлении.

Судя по прогнозу, Барнаул это не коснется. В столице региона ночью воздух похолодает максимум до минус 3 градусов. Что касается дневной погоды, то, как минимум, на ближайшие три дня выше +15 ожидать не стоит. А вот затем потеплеет до 21 градуса.