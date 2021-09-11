Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 11 сентября 2021 составляет 4974

За минувшие сутки умерли 24 человека с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 11 сентября скончались 4974 человека с коронавирусом, в том числе 3809 случаев от COVID-19, 1165 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 24 человека с коронаврусом. 21 скончался из-за COVID-19, три по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 73078, в том числе 5193 ребенка.

Из общего числа заболевших 893 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 45576 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 73078 заболевших: 16669 – у больных внебольничной пневмонией, 47839 – у заболевших ОРВИ, в 8570 случаях – бессимптомное течение.