Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 11 сентября 2021 года составляет 73078

За сутки выявили 235 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 11 сентября 2021 года увеличилось на 235 человек и составляет 73078 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 11 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 573 человека. Кроме этого, 333 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 509, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214, – сообщили в оперштабе.

Кроме того, 12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 261 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Минздрав края развернул 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 67 человек. Всего вылечившихся – 56141.