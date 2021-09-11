Трамваи с благодарностью врачам вышли на линию в Барнауле

На баннерах, которые повесили на трамваях, разместили QR-код, который при наведении камеры смартфона открывает страницу рубрики «Спасибо, доктор!» Фото: Минздрав Алтайского края

11 сентября на линию в Барнауле вышли два трамвая с яркими баннерами и надписью «Спасибо врачам!». Они курсируют по маршрутам №1 и №7, пишет минздрав региона.

– Таким образом администрация города Барнаула и работники «Горэлектротранса» выразили свою благодарность медицинским работникам, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией, – отмечают в ведомстве.

На баннерах, которые повесили на трамваях, разместили QR-код, который при наведении камеры смартфона открывает страницу рубрики «Спасибо, доктор!». При желании каждый может оставить благодарность для врача, фельдшера, медсестры, акушерки, или другого сотрудники медицинской организации.