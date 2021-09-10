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Происшествия10 сентября 2021 16:34

На Алтае задержали двух мужчин за вырубку шести берез

Правоохранители возбудили уголовное дело
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Мужчины дали признательные показания

Мужчины дали признательные показания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Залесовском районе Алтайского края двое мужчин срубили шесть берез. Узнав об этом, местный лесничий обратился в полицию, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Материальный ущерб от действий злоумышленников составил более 83 тысяч рублей.

– В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, ими оказались жители села Шатуново, мужчины 1961 и 1975 годов рождения. Оба дали признательные показания, – сообщают в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что сельчане заготавливали древесину для продажи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье за незаконную рубку.