Еще 24 больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2632 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 умер 21 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

– За весь период пандемии умерло 4 950 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 788 человек; иные причины смерти – 1 162 человек, – сообщили в оперштабе.

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2632 человека. Также там лежат 345 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.