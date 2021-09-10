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Здоровье10 сентября 2021 14:05

Еще 24 больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за прошедшие сутки

Общее число умерших составило 4950 человек
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2632 человека

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2632 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 умер 21 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

– За весь период пандемии умерло 4 950 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 788 человек; иные причины смерти – 1 162 человек, – сообщили в оперштабе.

Сегодня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2632 человека. Также там лежат 345 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.