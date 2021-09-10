Алтайские спасатели скорбят о трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева

Сотрудники почтили память погибшего минутой молчания Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

10 сентября во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю прошла церемония прощания с Евгением Зиничевым, пишет пресс-служба регионального МЧС.

- Траурные мероприятия прошли на фасадах всех пожарных частей края. На митинге на Аллее «Памяти и славы» у краевого главка представители ведомства возложили цветы к портрету главы МЧС России Евгения Зиничева, - говорится в сообщении.

Сотрудники почтили память погибшего минутой молчания. После по всему краю прозвучал вой сирен пожарно-спасательных автомобилей.

Неравнодушные люди в знак уважения и скорби также приносят цветы к памятнику на аллее.