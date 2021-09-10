В Барнауле в День города пройдет Экологический фотоквест

Горожан приглашают прогуляться по зеленым паркам Фото: предоставлено организаторами

В Барнауле 11 сентября, в День города, пройдет Экологический фотоквест по паркам Барнаула. Как сообщили организаторы, барнаульцы могут посетить семь знакомых мест краевой столицы.

- Где в Барнауле встретить ондатру? А покормить белочек? А где тополя шумят так протяжно, что не слышно, как трамвай чеканит. Все это можно найти в маленьких зелёных оазисах в черте города - наших парках и скверах. Лето пролетело и впереди золотая осень - время замедлиться и полюбоваться городом. Предлагаем прогуляться по семи зелёным паркам Барнаула и сделать запоминающиеся фотографии, - отмечают организаторы квеста.

В рамках мероприятия горожанам нужно побывать в парках «Юбилейный», «Изумрудный», «Центральный», «Нагорный», «Ленинский», «Целинников», а также в Мизюлинской роще; сделать фотографии в каждой локации и разместить фото в своем профиле.

Подробные условия участия:

1. Семь зелёных зон = семь фотографий (одна публикация и семь фотографий в галерее);

2. Участникам необходимо сделать одну фотографию в каждой из 7 локаций с собой в главной роли на фоне узнаваемого объекта (например, в парке Центрального района на фоне фонтана, в парке Юбилейном - у главного входа и так далее). На фото обязательно должен присутствовать участник квеста, он может быть один или в компании.

3. Разместить фотографии в своём профиле в Инстаграм.

4. Подписаться и сделать отметку @leroymerlin_brn @klinika_zp_22 @altailes_official @park_iubileinyi + хэштег #яШагаюПоПаркамБарнаула

5. Под публикацией о квесте в профиле @park_iubileinyi участник, выполнивший условия оставляет комментарий «готово»

6. Профиль участника должен быть открыт на протяжении всего квеста

Срок проведения квеста - 11 сентября - 11 Октября 2021 года. Информация о победителях будет опубликована на странице парка «Юбилейный».