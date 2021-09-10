120 объектов образования капитально отремонтируют в Алтайском крае

Работы проводятся в рамках адресной инвестиционной программы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае капитально отремонтируют 120 объектов образования. Как сообщили в профильном министерстве, работы проходят за счет краевой адресной инвестиционной программы. На эти цели из краевого бюджета направлено около 1,5 млрд рублей.

В настоящий момент работы завершены на 24 объектах, еще в 47 зданиях ремонт еще идет и будет завершен до конца этого года.

- Также проходят конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 49 объектов образования, из которых 42 объекта были включены в краевую адресную инвестиционную программу, - подчеркнули в Минобрнауки региона.

К слову, одними из ремонтируемых объектов стали Комарская школа Заринского района и Прутская школа Павловского района. Из федерального бюджета выделена субсидия на софинансирование расходов.