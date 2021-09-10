Энергетики СГК готовы подключать отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске

До официального старта приоритет в подключении к теплу отдается социальным объектам Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты теплосетевых подразделений СГК в Барнауле, Бийске и Рубцовске выполнили все основные работы по подготовке городских систем теплоснабжения к началу отопительного сезона и готовы подключать потребителей к теплу. Для этого достаточно направить в компанию заявку.

Теплоисточники – ТЭЦ и котельные – также готовы к подаче отопления.

На первом этапе, до официального старта отопительного сезона, приоритет в подключении к теплу отдается социальным объектам – школам, детским садам и больницам. Им подают тепло при наличии технической возможности по заявке в теплосетевое подразделение СГК.

Многоквартирные дома также могут подключиться досрочно. У большинства домов в Барнауле и Бийске такая возможность уже есть. Однако для этого необходимо заручиться согласием о подаче ресурса в дом от других жильцов, собрав кворум из большинства голосов, и направить заявление с подписями проголосовавших на досрочную подачу отопления в свою управляющую организацию (УК или ТСЖ). А уже исполнитель коммунальных услуг передаст ее в СГК.

Подать заявку можно следующими способами:

Бийск: направить письмо по адресу: 659321, г.Бийск, ул.Стахановская, 7 или передать его специалистам в офисе компании по указанному адресу, либо направить на электронную почту: Call-centerstk@sibgenco.ru.

Барнаул: Направить письмо по адресу: 656023, Г. Барнаул, ул. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru

В Рубцовске специалисты компании также выполнили все необходимые работы для подключения отопления. Городская система заполнена, гидравлический режим сетей настроен таким образом, чтобы объекты потребителей могли быть заполнены и поставлены на циркуляцию холодным теплоносителем, часть домов управляющие компании уже поставили внутренние системы отопления на циркуляцию. Однако здесь жителям необходимо будет дождаться официального объявления начала отопительного сезона, чтобы получить тепло. Подключенные и поставленные заблаговременно на циркуляцию дома получат тепло в день объявления начала отопительного сезона. Это вызвано особенностями самой системы теплоснабжения.