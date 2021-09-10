Две алтайские поликлиники выполнили план по вакцинации населения против ковида

В медучреждениях Бийска и Барнаула на 100% выполнили поставленную задачу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае две поликлиники выполнили план по вакцинации населения против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, высокие результаты показали поликлиники №10 Барнаула и поликлиника горбольницы №2 Бийска.

- Также высокие показатели по иммунизации у следующих медицинских учреждений: Городская больница №3 Барнаула - 99,3%, Центральная городская больница Белокурихи - 94,6%, Центральная районная больница Ельцовского района - 82,8%, Центральная районная больница села Завьялово - 82,7%, - отметили в министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что для формирования популяционного иммунитета необходимо привить от ковида не менее 60% населения Алтайского края. Каждая медорганизация получила задачу с учетом количества людей, которые к ней приписаны.

В министерстве напомнили, что привиться от коронавируса можно в любой поликлинике по предварительной записи через «Госуслуги» или колл-центры. Также без записи можно сделать прививку в мобильных пунктах, краевом диагностическом центре, барнаульской больнице №4 или вакцинальном центре в ТЦ «Геомаркет».