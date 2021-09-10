Бийские медики пожаловались на непрочные перчатки в отделении гнойной хирургии

Медикам приходится проводить некоторые процедуры без защиты на руках Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске медики отделения гнойной хирургии центральной больницы наукограда пожаловались на рвущиеся перчатки. Судя по кадрам видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Алтайские крайности», они буквально разваливаются еще до момента, как их надевают.

Учитывая, что в отделение поступают больные различными инфекциями, существует риск заражения врачей. Несмотря на это, медикам приходится проводить некоторые процедуры без защиты на руках «ради экономии последних перчаток».

- Медики же работают с инфекционными больными, поэтому надо каким-то образом помочь, чтобы обеспечивать нормальными перчатками, - говорит автор видео.

К слову, ранее появилась информация, что это же медучреждение испытывает дефицит обезболивающих средств, однако главврач больницы назвал такие сообщения «бредом».