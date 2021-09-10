В Алтайском крае 18 детей получают дорогостоящие препараты за счет средств фонда «Круг добра»

Лекарства передали в краевой клинический центр охраны материнства и детства Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала этого года дети Алтайского края начали получать лечение за счет средств фонда «Круг добра». Препараты уже передали в краевой клинический центр охраны материнства и детства.

На сегодняшний день препаратами за счет средств фонда обеспечиваются 18 детей. Также в регион поступили лекарства для детей с диагнозами «мукополисахаридоз IV типа», «гипофосфатазия» и «миодистрофия Дюшена-Беккера».

- Региональным Минздравом были направлены заявки в Фонд на обеспечение детей с заболеваниями спинальная мышечная атрофия, гипофосфатазия, мукополисахаридоз IV типа и миодистрофия Дюшена-Беккера на период с января по декабрь 2022 года, - отметили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Деятельность фонда существует за счет ассигнаций из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, а также других источников в соответствии с законодательством Российской федерации. Средства направляют на оплату способов лечения, лекарства и медизделия, которые не зарегистрированы в России, но имеют одобрение регулирующих органов Евросоюза или США.