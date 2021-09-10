Министр здравоохранения отсрочил свой визит на Алтай из-за похорон главы МЧС России

Он приедет в регион на день позже запланированного срока. Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения РФ приедет в Алтайский край не 10, а 11 сентября. Отсрочка визита чиновника произошла из-за похорон главы МЧС Евгения Зиничева, которые пройдут в Санкт-Петербурге, пишет «Банкфакс».

По информации издания, программа рабочего визита Михаила Мурашко не изменилась. По плану, он посетит ряд краевых медучреждений, в том числе онкологический и кардиологический диспансеры, а также краевой диагностический центр. Кроме того, запланирована встреча с руководством регионального Минздрава.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника, упавшего с обрыва. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.