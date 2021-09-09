В Барнауле готовят проект по реконструкции привокзальной площади

работы на привокзальной площади начнутся не раньше 2022 года Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца 2021 года в Барнауле появится проект обновления привокзальных площадей, пишет информационное агентство «Банкфакс».

- Профильный городской комитет уже объявил тендер по поиску организации, которая займется разработкой плана. Тем временем, корпорация РЖД вспомнила о своих задумках по реконструкции самого вокзального комплекса, которая уже откладывалась, - сказано в публикации.

Сейчас стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей. Сумму выделят из бюджета города.

Подрядчик должен составить проектно-сметные документы по обустройству привокзальной площади Барнаула. Согласно контракту, победителю нужно спроектировать озеленение территории и привести ее в единый вид.

Заявки на конкурс принимают до 30 сентября, а проекты должны быть сданы не позднее 8 октября. Таким образом, работы на привокзальной площади начнутся не раньше 2022 года.