Барнаульцы смогут увидеть редких кошек и даже забрать двоих домой

Стоимость билета на выставку составляет 100-150 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября с 10 до 19 часов по адресу Взлетная, 2к в Барнауле пройдет Международная выставка кошек, пишет «Алтапресс».

- Сначала на площадке выступят владельцы кошек редких пород, затем публике покажут самых больших домашних кошек в мире — мейнкунов. Затем пройдет парад кошек серебристых окрасов, британцев, фолдов, девон-рексов и бенгалов, - говорится в публикации.

Также для зрителей подготовили подарки и конкурсную программу. Кроме этого, есть возможность выиграть одного из двух котят породы шотландец. Но если не повезло, купить любого пушистика тоже можно.

Стоимость билета на выставку составляет 100-150 рублей. Для детей до 5 лет вход бесплатный.