В Барнауле в День города перекроют центральные улицы

Движение некоторых автобусов в эти часы также будет организовано по измененным схемам Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября, в День города в Барнауле будет полностью закрыто транспортное движение на двух улицах, пишут в пресс-службе мэрии.

- С 8 до 15 часов перекроют участок проспекта Социалистического в границах улиц Пушкина и Ползунова, на котором будет работать праздничная выставочная площадка для барнаульцев и гостей города, - говорится в сообщении.

Также перекрытие транспорта потребуется на улице Георгия Исакова между четной и нечетной сторонами улицы Островского (площадь Мира), где организуют праздничную площадку Ленинского района. Здесь проехать нельзя будет с 15 до 19 часов. Автомобилистов просят отнестись к ограничениям с пониманием.

Движение некоторых автобусов в эти часы также будет организовано по измененным схемам.