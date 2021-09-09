В преддверии дня города Барнаула сотрудники Алтайского филиала «Россети Сибирь» получили награды

Всего в этот торжественный день награды получили семь сотрудников «Алтайэнерго» Фото: из архива компании

В торжественном зале администрации города Барнаула краевые и муниципальные награды получили представители сфер ЖКХ и градостроительства. Это традиционное мероприятие чествования профессионалов-барнаульцев накануне дня рождения краевой столицы.

Среди тех, чей труд отмечен почетной грамотой администрации города – Николай Андреев, заместитель начальника – главный инженер Пригородного района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

В отрасли Николай Васильевич работает с 1995 года. За это время прошел путь от электромонтера до главного инженера РЭС. Его биография состоит как из кропотливой ежедневной работы, цель которой – надежное и качественное электроснабжение горожан, так и из больших и значимых событий. Например, под руководством Николая Андреева была проведена реконструкция подстанций «Краевая больница», «Сиреневая» и других важных объектов энергосистемы города. Он участвовал в строительстве инновационной подстанции закрытого типа «Солнечная поляна», которая после ввода в эксплуатацию, дала энергию новым районам города. Активно и много работал для подготовки подстанций «Опорная» и «Береговая» для проведения Кубка мира по гребле, который проходил в Барнауле минувшим летом. Отдельную строку занимает подготовка энергообъектов к паводкам. Предотвращение затопления подстанций в этот период – в том числе и его большая заслуга.

Всего в этот торжественный день награды получили семь сотрудников «Алтайэнерго»: Светлана Веркошанских, Лариса Герасимова, Ольга Моисеева, Андрей Райко, Илья Сороколетов, Андрей Фомин и Николай Андреев. Это сотрудники аппарата управления филиала и производственного отделения «Центральные электрические сети», представители так называемой «барнаульской площадки» компании. Среди видов наград, которыми были отмечены энергетики: почетные грамоты Правительства Алтайского края и города Барнаула, благодарственные письма АКЗС и администрации Барнаула.

«Благодаря вашим профессиональным навыкам, самоотдаче и ответственности обеспечиваются комфорт и качество жизни горожан. Желаю вам гордиться своим призванием, результатами своего труда и успешно преодолевать все трудности в работе. В наших с вами силах сделать так, чтобы Барнаул процветал и становился еще лучше, красивее, комфортнее, чтобы каждый житель и дальше мог гордиться своим городом», - отметил во время церемонии награждения заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Пашковский.