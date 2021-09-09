Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 сентября 2021 года составило 72 604

На сегодня в крае насчитывается 529 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили еще 237 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 72 604, информируют в краевом оперштабе.

- По состоянию на 9 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 637 человек, – говорится в сообщении.

Также на лечении в ковидных госпиталя находятся 342 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На сегодня в крае насчитывается 529 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.