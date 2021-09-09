СГК приглашает жителей города на публичный доклад о подготовке городов к отопительному сезону 2021-2022 годов

16 сентября в Государственной филармонии Алтайского края Сибирская Генерирующая компания проведет публичный доклад перед потребителями. Руководители компании расскажут о проделанной работе в рамках подготовки города к началу отопительного сезона.

Жители города, а также представители управляющих компаний могут принять участие и задать интересующие вопросы о теплоснабжении, получить консультацию специалистов теплосбытового подразделения компании, записаться на экскурсии на ТЭЦ.

Во встрече примут участие директор Алтайского филиала Игорь Лузанов, а также представители теплосбытового подразделения СГК.

По завершении встречи Государственная филармония Алтайского края предоставит участникам возможность посетить гала-концерт Международного фестиваля авторской песни. Концерт состоится в этот же день в 19.00.

Чтобы принять участие во встрече необходимо зарегистрироваться до 15 сентября, заполнив форму по ссылке: https://forms.gle/ECRA6QhMN3GoiRzv8

Сбор гостей: с 11.30 ул. Ползунова,35, начало доклада в 12.00