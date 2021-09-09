В Алтайском крае ожидается резкое похолодание

В ночь на 10 сентября в крае ожидается похолодание до -2 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 9 сентября в Алтайском крае температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, пишет пресс-центр регионального Гидрометцентра.

- В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, а местами осадки будут сильными. Северо-западный ветер подует со скоростью до 12 метров в секунду, местами порывы достигнут 22 м/с, - говорится в сообщении.

Что касается Барнаула, температура воздуха составит до +17 градусов. В первой половине дня пройдет небольшой дождь.

В ночь на 10 сентября в крае ожидается похолодание до -2 градусов. Специалисты полагают, что холод продлится до конца сентября.