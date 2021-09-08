За сутки на Алтае умерло 27 человек с коронавирусом

На сегодня в крае насчитывается 527 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 27 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 25 пациентов. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 207 пациентов, умерло 27 человек, – говорится в сообщении.

По состоянию на 8 сентября находятся на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом находятся 2655 человек. Также там лечатся 335 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

На сегодня в крае насчитывается 527 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.