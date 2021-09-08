18 школьников представят Алтайский край на «Президентских состязаниях»

В связи с изменением формата состязаний, состав команд-участниц от региона уменьшен Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 по 27 сентября пройдет финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», участниками которого станут 1400 участников команд 7-х классов - победителей региональных этапов из 81 субъекта Российской Федерации. Впервые Президентские состязания пройдут на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».

В этом сезоне Президентские состязания пройдут в новом формате в соответствии с требованиями Главного санитарного врача РФ. Программа состязаний скорректирована таким образом, чтобы исключить пересечение на одной локации команд из разных регионов.

18 школьников Алтайского края – учащиеся 7-х классов МАОУ СОШ № 132 им Н.М. Малахова и МОУ «Егорьевская СОШ» Егорьевского района – представят регион на «Президентских состязаниях». В связи с изменением формата состязаний, состав команд-участниц от региона уменьшен. Так, команды городских школ будут состоять из 12 учащихся (6 мальчиков и 6 девочек), а сельские — из 6 (3 мальчика и 3 девочки).

Ребята будут состязаться в четырёх основных видах:

- спортивное многоборье (бег 60 и 1000 м, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъём туловища из положения лёжа на спине, наклон вперёд из положения сидя);

- эстафетный бег;

- теоретический конкурс, где школьники покажут свои знания об олимпийском движении, достижениях российских и советских спортсменов, а также о важности занятий физической культурой;

- творческий конкурс на тему «Спорт — это космос человеческих возможностей!» (домашняя заготовка и командное выступление на сцене).

Кроме конкурсной части ребят и тренеров ждёт обширная образовательная и культурная программа. Они посетят мастер-классы от специалистов Федерации скалолазания РФ, занятия по туризму, декоративно-прикладному творчеству, а также верёвочный парк, музеи и выставки, действующие в «Орлёнке».

Открытие состязаний состоится 9 сентября 2021 года. Парад команд пройдёт на центральном стадионе «Орлёнка» вместимостью 4000 мест, что позволит соблюдать все антиковидные ограничения.

Чемпионов Президентских состязаний определят в общекомандном зачёте. Победителей назовут на торжественной церемонии закрытия соревнований 22 сентября.

Напомним, что с 31 мая по 3 июня в Ребрихе проходили XXI спортивные соревнования школьников Алтайского края «Президентские состязания». За право представить региона на всероссийском уровне боролись более 100 школьников из восьми районов и пяти городов Алтайского края.

Справка

Программа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г., № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации № Пр-2397 от 10 октября 2019 года.

Организаторами данного мероприятия являются Министерство просвещения России, Министерство спорта России, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», Всероссийский детский центр «Орлёнок».