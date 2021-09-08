В администрации Барнаула наградили жителей за вклад в развитие города

Первыми награды получили работники транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, а также юристы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 8 сентября, в мэрии Барнаула наградили горожан, которые добились высоких результатов в профессии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Первыми награды получили работники транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, а также юристы.

– Во всех областях городского хозяйства мы добились хороших результатов. Активно строится жилье, возводятся школы, детские сады, объекты медицины, ремонтируются дороги, обустраиваются общественные пространства. Город живет, развивается, становится современнее и удобнее для жизни. В этом заслуга ваша и коллективов, которые вы представляете, – сказал первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков во время церемонии награждения.

Среди тех, кто получил благодарность от губернатора края – водитель грузового автомобиля МБУ «Благоустройство и озеленение» Христиан Миллер. Он трудится в сфере благоустройства с 1985 года. В компании о нем отзываются как об ответственном работнике, который добросовестно и качественно выполняет свои профессиональные задачи.