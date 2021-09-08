В Бийске арестовали молодого человека, который бросил камень в лицо незнакомки

На данный момент парня поместили в СИЗО Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские арестовали молодого человека, который кинул камень в лицо незнакомки. О происшествии сообщили в городском отделении МВД.

– Вечером, 16 августа, 18-летняя бийчанка вместе с подругой прогуливалась по бульвару Вали Максимовой. В это же время там находился 18-летний житель Барнаула. Предварительно установлено, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод в виде непонравившегося поведения, взял камень и кинул его в лицо незнакомой девушке, – рассказали в ведомстве.

Неравнодушные прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Девушка попала в больницу. На сегодняшний день ее уже выписали, но ей еще предстоит длительное лечение и ряд пластических операций.

На данный момент парня поместили в СИЗО. Правоохранители возбудили уголовное дело в статье 111 УК РФ.