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Происшествия8 сентября 2021 12:59

В Алтайском крае поезд сбил мужчину

Предположительно, пешеход был пьян
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Инцидент произошел в районе перегона Алтайская – Боровиха

Инцидент произошел в районе перегона Алтайская – Боровиха

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае поезд сбил мужчину. Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, инцидент произошел в районе перегона Алтайская – Боровиха.

– Как установили сотрудники транспортной полиции, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Его доставили в тяжелом состоянии в больнице.

На данный момент транспортные полицейские устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства произошедшего. Приметы мужчины: ему около 50 лет, рост 160-165 см, волосы седые. Был одет в камуфлированную куртку, черную рубашку, синие брюки и синие ботинки.