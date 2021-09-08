Инцидент произошел в районе перегона Алтайская – Боровиха Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае поезд сбил мужчину. Как сообщают в пресс-службе регионального МВД, инцидент произошел в районе перегона Алтайская – Боровиха.

– Как установили сотрудники транспортной полиции, мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неустановленном для перехода месте. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Его доставили в тяжелом состоянии в больнице.

На данный момент транспортные полицейские устанавливают личность пострадавшего и все обстоятельства произошедшего. Приметы мужчины: ему около 50 лет, рост 160-165 см, волосы седые. Был одет в камуфлированную куртку, черную рубашку, синие брюки и синие ботинки.