Неизвестные обворовали шесть автомобилей «Почты России» в Барнауле

Преступников ищут Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неизвестные обокрали шесть автомобилей «Почты России» в Барнауле. Злоумышленники разобрали машины на запчасти. О происшествии сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

– В неустановленное время по адресу Власихинская 51а на автобазе Почты России неизвестные с шести автомобилей LADA Largus похитили шесть аккумуляторов, три катализатора, пять комплектов зимней резины, – сообщили в паблике.

Сейчас по данному факту ведется разбирательство, злоумышленников ищут.

Как рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе УФПС Алтайского края, происшествие не отразилось на работе подразделения.

–Все клиенты получили почту по графику. Сейчас служба безопасности компании оказывает правоохранительным органам содействие в расследовании, – рассказали в пресс-службе.