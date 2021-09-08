В Барнауле среди аварийных бараков возведут 16-этажный дом

Строительство должны закончить к 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле среди аварийных бараков по адресу ул. Советской Армии, 60 появится многоэтажный дом. Ранее этот участок принадлежал «Барнаулкапстрою», но проект был заморожен. Теперь строительством займется компания «ДС-Инвестстрой», сообщает «Толк».

– Еще в 2015 году на ул. Советской Армии, 60, пытался возвести 12-этажную одноподъездную монолитную свечку «Барнаулкапстрой», имеющий в то время довольно много текущих объектов, – сообщает издание.

Предполагалось, что в доме построят 60 квартир. Во дворе обстроят парковки, детские площадки, беседки для взрослых и хозяйственные территории. Однако «Барнаулкапстрой» решил в итоге отказаться от проекта и выставил на продажу земельный участок в 15 соток вместе с проектом.

Территорию выкупила компания «ДС-Инвестстрой», которая планирует к июню 2023 года здесь возвести жилой многоквартирный дом с 16 этажами и 96 квартирами