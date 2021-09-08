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Здоровье8 сентября 2021 10:59

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 сентября 2021 года составило 72 367

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 сентября 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Общее число зараженных за все время пандемии достигло 72367

Общее число зараженных за все время пандемии достигло 72367

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили еще 238 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 72367. Об этом сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 8 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 655 человек, – сообщиил в региональном оперштабе.

Также на лечении в ковидных госпиталя находятся 335 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. На сегодня в крае насчитывается 527 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.