Молодых учёных приглашают принять участие в программе «УМНИК»

Фонд профинансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских работ Фото: из архива компании

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова приглашает принять участие в программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») в Алтайском крае.

Фонд профинансирует выполнение проектов, направленных на проведение научно-исследовательских работ. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 000 рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы «УМНИК» – государственная поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

В конкурсе могут принимать участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, ранее не побеждавшие в Программе, на момент подачи заявки в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Заявки на участие в программе принимаются до 1 октября 2021 на сайте.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте, по телефону: +7−906−961−6459, электронной почте: fvaagtu@mail.ru (Федоров Владислав Анатольевич).