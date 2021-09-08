АлтГТУ завершает приемную кампанию

У поступающих на факультет информационных технологий одни из самых высоких баллов Фото: из архива компании

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета, магистратуры и аспирантуры.

До 15 сентября продолжается прием на бюджетные места на заочное обучение по программе обучения среднего профессионального образования «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», а также на платные места на обучение в заочной форме по другим специальностям технологического колледжа АлтГТУ.

Также продолжается и прием на платные места на направления подготовки бакалавриата для обучения в заочной форме. АлтГТУ ждёт поступающих до 12 сентября (а тех, у кого есть нужные результаты ЕГЭ – до 15 сентября). Учебный год у первокурсников-заочников начнется 1 октября.

Всего на программы бакалавриата и программы специалитета, магистратуры и аспирантуры по очной и очно-заочной формы обучения в АлтГТУ на бюджетные места принято 1880 человек. Успешно справились с выполнением плана приема и филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске.

Большим спросом у абитуриентов пользовались все образовательные программы института архитектуры и дизайна, факультета информационных технологий и строительно-технологического факультета. Именно на эти направления подготовки были зачислены студенты с наиболее высокими баллами ЕГЭ.

Ответственный секретарь приемной комиссии Павел Черданцев: «Приёмная кампания в этом году для нас стала успешной. Мы отмечаем качественную подготовку поступающих на инженерные направления подготовки. Ребят с высокими баллами ЕГЭ много. Например, у поступающих на факультет информационных технологий одни из самых высоких баллов. На направление подготовки «Программная инженерия» проходной балл составил 227 баллов, на других направлениях этого факультета тоже превышает 200 баллов. Большой конкурс был на направлениях подготовки факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. Заметный подъём проходного балла мы наблюдали и на направлениях строительно-технологического и энергетического факультетов. Это говорит о возрастающем интересе абитуриентов к техническим направлениям подготовки».

В этом году прием документов осуществлялся как очно, так и дистанционно – на сайте приемной комиссии АлтГТУ и на сайте Госуслуг через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

«Около 50% заявлений мы приняли через сайт приемной комиссии. Работа осуществлялась круглосуточно. Секретари приемной комиссии обрабатывали поступившие заявления, консультировали ребят по электронной почте и по телефону, отвечали на вопросы в социальных сетях, – добавляет Павел Черданцев. – В этом году у нас произошел значительный рост количества поступивших в АлтГТУ в рамках целевого набора. По целевой квоте зачислено 74 человека. В выпускниках АлтГТУ заинтересованы предприятия строительной, энергетической, машиностроительной, пищевой и перерабатывающей отрасли из Хабарского, Алтайского и Павловского районов края, Барнаула, Рубцовска и Алейска, Республики Алтай». Многие предприятия планируют поддерживать студентов дополнительными стипендиями во время учебы.