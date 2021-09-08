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Общество8 сентября 2021 4:55

Городские власти надеются, что барнаульцы не будут собираться в толпы на День города

Все крупные массовые мероприятия отменили
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Ограничения в праздновании продиктованы сложной эпидобстановкой в связи с коронавирусом

Ограничения в праздновании продиктованы сложной эпидобстановкой в связи с коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году День города в Барнауле пройдет в сокращенном формате. Не будет ни салютов, ни концертов. Об этом заявил во время пресс-конференции 7 сентября председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков.

– Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом, а не инстинктами и учтут, что концерта и салюта не будет. Сегодня нужно поберечь себя, – сказал Паршков.

Ограничения в праздновании продиктованы сложной эпидобстановкой в связи с коронавирусом. Тем не менее, в программе Дня города остались выставки и спортивные состязания.