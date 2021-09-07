В Барнауле запретят остановку личного транспорта на улице Энтузиастов

Парковку запретят с 27 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Энтузиастов с 27 сентября установят знаки, запрещающие парковку машин, рядом с остановкой общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

- С 27 сентября в районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Стадион» вблизи дома №10 по ул.Энтузиастов будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств, - говорится в объявлении.

В профильном комитете такое решение объясняют требованиям к безопасности дорожного движения, а также для обеспечения беспрепятственного движения троллейбуса, так как им необходимо ехать по определенной траектории.