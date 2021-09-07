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Общество7 сентября 2021 15:37

В Барнауле запретят остановку личного транспорта на улице Энтузиастов

Это необходимо для движения троллейбусов
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Парковку запретят с 27 сентября

Парковку запретят с 27 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Энтузиастов с 27 сентября установят знаки, запрещающие парковку машин, рядом с остановкой общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

- С 27 сентября в районе разворотного кольца на остановке общественного транспорта «Стадион» вблизи дома №10 по ул.Энтузиастов будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств, - говорится в объявлении.

В профильном комитете такое решение объясняют требованиям к безопасности дорожного движения, а также для обеспечения беспрепятственного движения троллейбуса, так как им необходимо ехать по определенной траектории.